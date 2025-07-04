İzmir’in Ödemiş ilçesinde devam eden orman yangınında görev yapan bir kepçe operatörü, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Konya’dan yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye gönderilen 45 yaşındaki İbrahim Demir’in, Köseler Mahallesi yakınlarında yangının ilerlemesini durdurmak amacıyla yürüttüğü çalışma sırasında kepçesi alevlerin ortasında kaldı. Demir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aynı bölgede görev yapan bir diğer işçi Ragıp Şahin ise ikinci derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.