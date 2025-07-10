Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Aliya İzzetbegoviç Parkı yakınlarında bulunan yaya geçidinde elim bir trafik kazası meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa, seyir halindeki bir otomobil çarptı.

Çocuklar Yola Savruldu, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuklar yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün hızlı seyrettiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, bölgede yeterli trafik kontrolü olmadığını ve çocukların geçtiği noktanın tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Yaralı Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

İlk müdahale olay yerine gelen vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocukları hastaneye kaldırdı.

Çocukların sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Otomobil sürücüsünün ifadesi alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.