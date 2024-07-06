A Milli Futbol Takımımız bugün 22.00'de EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, A Milli Futbol Takımımıza tebrik ve destek mesajı gönderdi:

"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımımızı, çeyrek final aşamasına geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum."

"Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum"

UEFA bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vererek bir skandala imza atmıştı.

Aliyev'den Merih Demiral'a destek mesajı geldi:

"Özellikle son 16 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum."

"Yaşasın Türk dünyası!"

"Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum!" diyen Aliyev, açıklamasını "Yaşasın Türk dünyası!" sözleriyle bitirdi.

UEFA'nın çifte standardı

UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

A Milliler yarı final için Hollanda karşısında

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Başkentte yer alan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak.Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.