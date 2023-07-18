Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı.

Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek.

Milyonlarca vatandaş, maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Bu kapsamda, "Maaş farkları ne zaman yatacak" merak ediliyor.

Peki, maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte konuşulan tarih...

Ödeme tarihleri

Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Memur emeklileri ise %25'lik zam farklarını yine bu ay içerisinde alacaklar.