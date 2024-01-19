Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu.

Uzun süren eğitimlerin ardından uzay yolculuğu için gerekli hazırlıkları tamamlayan Alper Gezeravcı beraberindeki isimlerle birlikte uzaya gitti.

Uzay yolculuğu ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise konuyla ilgili düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı.