“Rh Null”, yani halk arasında bilinen adıyla “altın kan”, bilinen tüm Rh antijenlerinin eksik olduğu nadir bir kan grubudur.

Naide Soylu’nun gebeliğinin 7. ayında, talasemi rahatsızlığı nedeniyle acil kan nakline ihtiyaç duyuldu. Ancak yakın akrabalar dahil kimsenin kanı uyum sağlamadı. Bu durum, annenin ve bebeğin hayatını tehlikeye atacak noktaya geldi. Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan ileri testler ve ABD'den gelen sonuçlarla Soylu’nun Rh Null (altın kan) taşıdığı kesinleşti.

Gaziantep Üniversitesi’nden gelen talep üzerine Türk Kızılay, zamanla yarışan bir operasyon başlattı.

İspanya’da bulunan iki dondurulmuş Rh Null kan ünitesi ve aktif bir bağışçıdan alınan bir taze ünite, özel taşıma koşullarıyla İstanbul üzerinden Gaziantep’e ulaştırıldı.

Dondurulmuş kanların çözülmesinden sonra sadece 72 saat içinde kullanılabiliyor olması, operasyonun önemini daha da artırdı. Türk Kızılay’ın ve sağlık ekiplerinin çabaları sayesinde Naide Soylu sağlıklı bir doğum yaptı. Hem anne hem de bebek sağlıkla taburcu edildi. Bu zorlu süreç, nadir kan grubu taşıyan hastalar için farkındalık yaratması açısından da önemli bir örnek oldu.