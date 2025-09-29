Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısında bulundu.

Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını bildirdi.

Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı ve hem Türk hükümetine hem de Türk Kızılay'a teşekkür ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.