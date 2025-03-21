Altının değeri artarak üst üste rekor kırıyor.

Ons altındaki artış yurt içinde de altın fiyatlarına etki ediyor.

Peki ons altının değeri neden artıyor.

Çünkü altın, güvenli liman varlıklarını başında geliyor.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER

1- Küresel piyasalardaki belirsizlikler,

2- Jeopolitik gerilimler,

3- Zayıflayan dolar,

4- ABD'nin genişleyen bütçe açığı ve faiz indirim beklentileri ile merkez bankalarının alımları

5- Jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik,

6- ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif gümrük vergisi politikalarının olası sonuçlarına ilişkin endişeler,

7- Trump'ın küresel düzeni daha geniş çapta bozma tehdidinde bulunması.

KRİTİK EŞİĞİ GEÇTİ

Altının ons fiyatının 14 Mart'ta ilk kez psikolojik sınır 3 bin doları kırmasının ardından, değerli metalin yeni rekorlar araması dikkati çekiyor.

YILBAŞINDAN BU YANA 400 DOLAR ARTTI

Yeni yılına 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, senenin başından bu yana 400 dolardan fazla değer kazandı, bu yıl 18 kez rekor yeniledi.

ALTINDA REKORLAR KIRILDI

Altının ons fiyatı geçen yıl yüzde 27 yükselirken, bu yıl da yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi. Son 10 yılda ise yüzde 130'dan fazla arttı. Dün altının ons fiyatı 3 bin 57,31 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 703 lira

Çeyrek altın: 6 bin 281 lira

Cumhuriyet altın: 25 bin 592 lira

Tam altın: 25 bin 209 lira

yarım altın: 12 bin 55 lira