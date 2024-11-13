Gümüş fiyatı ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler sonrası değişime uğramakta. Gümüş fiyatını etkileyen faktörler arasında yatırımcıların tercihleri ve davranışları bulunur.

Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen gümüş fiyatları günlük değişime uğramaya devam ediyor.

Ülkemizde ve dünya çapında gelişen olaylar sonrasında yükselen veya düşen gümüş fiyatları piyasada en düşük 29-31 liradan işlem görüyor.

Gümüş Satıcısı Ali Yılmaz Gümüş Piyasasının Son Durumu Hakkında Bilgiler vererek gümüş Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Aksu Haber’e Anlattı.