Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

Patlamada hayatını kaybeden işçiler için müessesedeki servis kuyusunun önünde anma töreni düzenlendi.

Emekleriyle yerin metrelerce altında yaşam mücadelesi veren madenciler için anma programı, mevlit ve saygı duruşu gerçekleştirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı. Törende, hayatını kaybeden madencilerin isimleri tek tek okunurken; aileleri ve meslektaşları duygusal anlar yaşadı. Yapılan konuşmalarda, madencilik sektöründe iş güvenliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. Yetkililer, benzer acıların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılacağını belirtti.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan "Temennimiz bu tür elim kazaların bir daha yaşanmaması. Maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İş güvenliği önlemleri almamızın ne kadar önemli olduğunu hem kişisel hem kurumsal olarak bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.