Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bir kez daha gündeme geldi.

Bu defa İstanbul'da meydana gelen olayda bir hasta yakını, doktora saldırdı.

Şişli’de faaliyet gösteren bir hastaneye gelen hasta, ameliyatının ertelendiğini söyleyen doktor ile tartışmaya başladı.

DOKTORA SANDALYE FIRLATTI

Hastanın damadı İ.C.A. da, kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenince, R.B isimli doktora bağırmaya başladı.

Hasta yakını İ.C.A., kısa süre sonra doktora küfrederek saldırmaya başladı.

Şahıs, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçarak uzaklaşamaya başlayan doktor, saldırıyı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, doktora saldıran şüpheli İ.C.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şahıs, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “Kasten Yaralama” ve “Tehdit - Hakaret” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.