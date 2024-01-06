EuroLeague'in 19. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'da Real Madrid deplasmanına çıktı.

Müsabakanın normal süresi 81-81'lik eşitlikle tamamlandı.

Maç dört kez uzadı

Ev sahibi ekip baştan sona çok büyük çekişmeye sahne olan ve dört kez uzatmaya giden mücadeleyi 130-126'lık skorla kazanmayı başardı.

Daha önce en fazla iki uzatma görülen modern EuroLeague tarihinde ilk kez bir maç dört kez uzadı.

Ayrıca karşılaşmayı 130 sayıyla tamamlayan Real Madrid, bir önceki 123 olan modern EuroLeague tarihinin sayı rekorunu kırdı.



Shane Larkin'in 32 sayısı yetmedi

Anadolu Efes'te Shane Larkin 32 sayı, 4 ribaund, 7 asist; Darius Thompson 21 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Elijah Bryant 13 sayı, 8 ribaund, 2 asist; Mike Daum 15 sayı, 5 ribaund; Daniel Oturu 14 sayı, 9 ribaund; Tibor Pleiss 13 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti.

Shane Larkin ayrıca bir EuroLeague maçında 50 dakikadan fazla (53:10) oynayan ilk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Real Madrid'de Dzanan Musa 40 sayı, 2 ribaund, 8 asist, Mario Hezonja 31 sayı, 12 ribaund; Facu Campazzo 25 sayı, 4 ribaund, 11 asist; Walter Tavares 20 sayı, 12 ribaund, 4 blok ile oynadı.



Sıradaki rakip Panathinaikos

Bu sonuçla ligdeki 19. maçında 12. kez sahadan mağlup ayrılan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk olacak.

19. maçında 17. galibiyetini alan Real Madrid ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.



Real Madrid: 130 - Anadolu Efes: 126

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Robert Vyklicky (Çekya), Sergio Silva (Portekiz)

Real Madrid: Campazzo 25, Causeur 5, Musa 40, Hezonja 31, Tavares 20, Abalde, Rodriguez 2, Poirier 5, Llull, Yabusele 2, Ndiaye

Anadolu Efes: Thompson 21, Beaubois 10, Bryant 13, Daum 15, Pleiss 14, Larkin 32, Oturu 14, Jones 7

1. Periyot: 25-18

Devre: 38-36

3. Periyot: 64-61

Normal süre: 81-81

1. Uzatma: 91-91

2. Uzatma: 102-102

3. Uzatma: 111-111

Beş faulle çıkanlar: 56.11 Bryant (Anadolu Efes), 58.34 Campazzo (Real Madrid)