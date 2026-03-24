Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday gösterilmesine tepki gösteren Tarhan 31 Ekim 2014’te CHP’den istifa etmişti. Tarhan bugün CHP lideri Özgür Özel’in taktığı rozetle CHP’ye katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarhan’ı kürsüye davet ederek parti rozetini taktı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Tarhan, ülkenin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, “Er ya da geç kuruyan toprakların yeniden canlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu topraklarda doğmuş olmanın hem gururunu hem de yükünü birlikte taşımaya hazırım. Hafızamızın silinmesine ve unutmamıza ‘hayır’ diyorum. Davet ettiniz, geldim. Mazotun 80 TL olduğunu duydum, onun için de geldim. Zaman geçti, yaş aldık ama yaşananlar karşısında öfke duyma yeteneğimizi kaybetmedik” ifadelerini kullandı.

Emine Ülker Tarhan kimdir?

29 Kasım 1963’te Mersin’in Tarsus ilçesinde doğan Emine Ülker Tarhan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Meslek hayatına avukat olarak başladıktan sonra hakimlik görevine geçti.

2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için hakimlik görevinden ve YARSAV başkanlığından ayrıldı. Aynı yıl CHP’den Ankara milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 29 Haziran 2011 ile 26 Haziran 2013 tarihleri arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü.

31 Ekim 2014’te CHP’den istifa eden Tarhan, aynı yıl Anadolu Partisi’ni (ANAPARTİ) kurdu.