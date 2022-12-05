Erdemli Belediyesinde görevli 47 yaşındaki Hüseyin Titiz, sol gözünde ani görme kaybı nedeniyle 18 Eylül'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

İlk kontrollerinde retinal arter tıkanıklığı yaşadığı belirlenen Titiz, Sualtı ve Hiperbarik Ünitesine sevk edildi.

Hastaya, yüksek basınçla donatılan odada saf oksijen solunmasıyla gerçekleştirilen hiperbarik oksijen tedavisi uygulandı.

Denizaltını andıran odada yaklaşık 2 ay tedavi gören Titiz'in görme duyusunda iyileşme sağlandı.

"Şu an durumum bayağı iyi"

Hüseyin Titiz, hiperbarik oksijen tedavisi sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Sol gözündeki görme kaybının tedavi sayesinde giderildiğini aktaran Titiz, şöyle devam etti:

"Ağrı, sızı hissetmemiştim, aniden sol gözümde görme kaybı oluştu. Retinal arter tıkanıklığı teşhisinin ardından hiperbarik tedavisine başladım. Yaklaşık 2 aydır bu tedaviyi görüyorum. Hastaneye ilk geldiğimde sol gözümde hiç görme yoktu ama tedavinin başlamasıyla biraz görmeye başladım. Şu an durumum bayağı iyi. Sağ gözümü kapattığımda dahi sol gözüm tek başına bazı şeyleri seçebiliyor."

Saf oksijenle farklı hastalıklar tedavi ediliyor

Sualtı ve Hiperbarik Ünitesi Uzman Doktoru Eren Olcay da hiperbarik oksijen tedavisinin geniş hastalık grubuna uygulandığını söyledi.

Hasta gruplarının önemli kısmını, diyabet hastalığına bağlı kronik iyileşmeyen yaraların oluşturduğunu aktaran Olcay, kemik enfeksiyonları, retinal arter oklüzyonu, ani işitme ve görme kaybı ile karbonmonoksit zehirlenmesi gibi acil durumlarda da bu tedavinin uygulandığını belirtti.

Birimde, uzman doktor, 2 basınç operatörü, 5 hemşire ve tıbbi sekreterden oluşan 9 personelle hizmet verildiğini söyleyen Olcay, ortalama 2 saatlik tedavinin haftanın 5 günü uygulanabildiğini dile getirdi.

Hastaların olduğu oda kameralarla izleniyor

Olcay, hiperbarik uygulamasının başarılı olmasında erken tanının da önem taşıdığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastamızda da olduğu gibi gözün, retina tabakasını besleyen retinal arterin tıkanması sonrasında görme kaybı gelişebiliyor. Bu görme kaybı, saatler içerisinde geri dönülemez hal alabiliyor. Taburcu ettiğimiz hastamız, görme kaybının 17'nci saatinde bize ulaştı. Hastayı olabildiğince erken tedaviye aldık, her gün sabah ve akşam hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık. Hastaneye ilk gelişinde sol gözünde orta ve alt kadranlarda parmak sayamıyor, el hareketlerini algılayamıyordu. Tedavi sürecinde hasta ve bizler görme alanının yavaş yavaş açıldığını belirledik. Hastamız şu an gözün tüm kadranlarında parmak sayabiliyor, el hareketlerini algılayabiliyor. Hastada belirgin iyileşme sağladık."

Basınç odasında aynı anda 12 hastaya hizmet verilebildiğini aktaran uzman doktor Eren Olcay, operatörlerin oda ve çevresindeki kameralardan hastaları, tedavi sürecini ve basınç değerini anlık takip ettiğini sözlerine ekledi.