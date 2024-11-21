Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - ERSAV tarafından Altınpark Expo Center'da düzenlenen tanıtım günlerinin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un tanıtılmasına yönelik etkinliklere destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Bakan Tekin, Erzurum'un hem kültür, hem de kış oyunlarında başkent oluşuyla ilgili layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade ederek ,"Erzurum hak ettiği ilgiyi görmüş olacak. Bunun bir örneğini, burada tanıtım günlerimizde hep birlikte yaşayacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hep beraber Erzurum'a hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Protokol konuşmaları sonrasında tanıtım günlerinin açılış kurdelesi kesildi.