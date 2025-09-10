Olay Nasıl Gerçekleşti?

9 Eylül 2025 Salı günü meydana gelen olayda, S.Ç. isimli kadın yaya, araçtan inen A.A. (45) ve oğlu B.C.A. (30) tarafından darbedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından geniş yankı uyandıran saldırı sonrası baba-oğul, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. Oğlu B.C.A. hakkında ise adli süreç devam ediyor.

Bakan Yerlikaya’dan Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda hem trafik kuralları hem de toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Bu menfur saldırının takipçisi olacağız.”

Kamuoyundan Tepki

Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kadına yönelik şiddet vakalarının önlenmesi için daha ağır yaptırımların uygulanması gerektiği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.