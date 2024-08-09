Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı var.
Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 ölü olduğunu açıkladı.
Vali Şahin, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.
Editör: Yunus Firdevsoğlu