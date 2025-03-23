İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen marjinal bir grup, Kızılay'da toplandı.

Polis barikatını aşmaya çalışan provokatörlerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan provokatörler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyenler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Provokatörlerden bazıları çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.