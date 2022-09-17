Samsun’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve oğulun başına talihsiz bir olay geldi.

Çarşamba ilçesinin Kavakdibi mevkisindeki kavşakta, kimliği belirsiz bir sürücü karşıya geçmeye çalışan 62 yaşındaki Fatma Ertosun'a ve 41 yaşındaki oğlu Haşim Ertosun’a çarptı.

Anne ve oğlu hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerin gelen sağlık ekipleri Fatma Ertosun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağır şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırılan Haşim Ertosun da Çarşamba Devlet Hastanesin de yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü olay yerinden kaçıp aracı yaktı

Olay yerinden kaçan sürücünün yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otomobili yakılarak ateşe verdiği tespit edildi.

Kimliği belirsiz araç sürücünün kazadan sonra delilleri ortadan kaldırmak için aracı yakıp daha sonra da başka araçla olay yerinden kaçtığı tahmin ediliyor.