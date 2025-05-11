Anneler Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta alışveriş hareketliliği yaşandı. Özellikle çiçekçiler, hediyelik eşya satan mağazalar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, annelerine en özel hediyeleri almak için sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanlara akın etti.

esnaflar, bu özel gün için çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilere cazip fırsatlar sundu. Artan taleplere yetişebilmek adına birçok işletme gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam etti.

Esnaf, Anneler Günü’nün yoğun temposuna rağmen vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştı. Çiçekçilerden bir işletme sahibi. Hem siparişlere yetişmek hem de müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için ekip olarak yoğun bir çaba harcıyoruz" dedi.