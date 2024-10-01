Ulusal Annelik Estetiği Ve Estetik Cerrahi Derneği İle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin birlikte düzenlemiş olduğu kadın doğum uzmanı hekimler için, “annelik estetiği ve estetik cerrahi” konulu bilimsel sempozyum Tıp Fakültesi konferans salonunda yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Oldukça büyük ilgi gören sempozyum!a İstanbul, Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen doğum uzmanları ve bu alana ilgi duyanlar katılım sağladı.

Sempozyum boyunca annelik sonrası yapılacak olan operasyonlar ve bu operasyon sürecinde takip edilecek prosedürler hakkında bilgi verdi.

Uzmanlar, estetik müdahalelerin güvenliğinin ve kişiye özel planlamanın önemine dikkat çekerek, her kadının ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler sunulması gerektiğini belirttiler.

4 oturumda gerçekleştirilen kongrede doğum hekimleri her oturumda faklı yönlerden kendi alanlarına dair bilimsel konuşmalar yaparak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattılar.