HATAY (AA) - SERKAN AVCİ/ÜNAL UYSAL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, afette büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da verdiği konserlerle birlikte yaşama kültürünü diri tutmaya çalışıyor.

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan koro, 7 üyesinin yaşamını yitirdiği depremlerden bu yana sahnelere siyah kıyafetlerle çıkıyor.

Kayıplarını seslendirdikleri şarkılarla anan koro, verdikleri konserlerle afetzedelere moral oluyor.

Kuruluş amaçlarının arasında Hatay'daki birlikte yaşama kültürünü dünyaya tanıtma hedefi olan müzik topluluğu, gerçekleştirdiği birçok etkinlikte kentin bu özelliğini diri tutmaya çalışıyor.

Antakya'da depremin ikinci yıl dönümünde verdikleri konserde "Derdin Ne Hatay" şarkısını ilk kez seslendiren koronun 193 üyesi bulunuyor.

- "Dostlarımızı kaybettik ama umudumuzu kaybetmedik"

Depremde yıkılan evinin enkazından 8 saat sonra çıkarılan koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, 6 Şubat'ın kendileri için "ağıt gecesi" olduğunu söyledi.

Özfırat, duygularının tarifinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Acının müziğini yapmaya çalışıyoruz. Duygularımızı, hislerimizi insanlara müzikle geçirmeye çalışıyoruz. Üyelerimizi ve şehirden dostlarımızı kaybettik ama bir tek umudumuzu kaybetmedik." dedi.

- "Hatay'da birlikte yaşama kültürünü korumaya çalışıyoruz"

Afette derin acılar yaşayan Hatay halkının ayakta durmaya çalıştığını dile getiren Özfırat, "Bir an önce herkese tekrar bir yaşam alanı oluşturulmasına çalışılıyor. İnsanlar, devletin tüm imkanlarıyla buna koşturuyor. Bu bize umut veriyor, geleceğe iyi bakmamıza sebep oluyor. Tabii ki acımız büyük, sokaktaki dostlarımızı arıyoruz ama şükretmeyi de biliyoruz. O yüzden Hatay halkı, çok kadim bir halktır. Birbirine sıkı sıkı sarılır, birbirini kollar. Nereye giderse gitsin geri döner, buradan vazgeçemez. Biz de vazgeçmiyoruz. Hem demografik yapıyı hem de Hatay'da birlikte yaşama kültürünü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Özfırat, geçen yıl aralıkta afetten etkilenen 11 ilde gerçekleştirdikleri konserlerle insanlara moral vermeye çalıştıklarını anlattı.

- "Kostümlerimiz, müzik aletlerimiz gitti"

Antakya Medeniyetler Korosu üyelerinin afetten sonra giydiği kıyafetler ve seslendirdikleri "Yara Bere" adlı eserin anlam taşıdığını söyleyen Özfırat, şunları kaydetti:

"Siyah bizim için bir matem, eğlenemiyoruz maalesef. Açıkçası buna henüz hazır değiliz. O yüzden başta 6 Şubat olmak üzere hepimiz siyah giyiyoruz. Kostümlerimiz, müzik aletlerimiz gitti, her şeyimizi kaybettik ama biliyoruz ki bunların hepsi geri gelir. Mal da mülk de yalan. Onu göstermeye çalışıyoruz. Yara Bere'ye baktığımız zaman evet bir yara bere içerisindeyiz. Depremde enkazda kaldık ve çıkmayı da biliyoruz, çıkacağız da..."

Koro üyelerinden Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirmişti.