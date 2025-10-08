Denizde Hareketsiz Bir Kişi İhbarı Üzerine Ekipler Sevk Edildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında denizde hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset Otopsiye Gönderildi

Denizden çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi, incelemelerin ardından Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek ve olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayın cinayet mi yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği, otopsi raporu sonrası netlik kazanacak.