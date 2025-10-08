İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Savcılığın talimatıyla aralarında birçok ünlü ismin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ünlü isimlerin ifadelerinin alınmasının yanı sıra, kan örneklerinin de laboratuvar incelemesi için alınacağı öğrenildi.

İfadeleri Alınan Ünlü İsimler

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu gibi sanat, sosyal medya ve televizyon dünyasından tanınan isimler yer alıyor.

Bu kişiler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadelerini verdi ve kan örnekleri alındı.

Gözaltı Kararı Yok

Ünlü isimler hakkında şu an için herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, sadece ifade ve test sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, şüphelilerin işlemlerinin kan testi sonuçlarına ve ifade içeriklerine göre devam edeceğini bildirdi.