Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı çıkışla takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı. Genç oyuncunun talipleri artarken piyasa değeri de dudak uçuklattı. Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettiren Kenan, Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterdi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sıradaydı.

Değerine değer kattı

Kenan Yıldız'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 50 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükseldi. Milli oyuncu, kendisine biçilen piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu olarak adını tarihe yazdı.

Arda Güler'i geçti

En değerli Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı geçtiğimiz hafta piyasa değerini 15 milyon Euro artırarak 60 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor. Juventus ile 2023'te sözleşme imzalayan ve o dönem 1 milyon euro değere sahip olan milli futbolcu, geçen iki yılda değerini 75 milyon euro'ya çıkarmayı başardı.