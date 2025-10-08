2022 sayılı Kanun kapsamında, sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (2025 yılı için 7.368,22 TL) az olan vatandaşlara çeşitli sosyal yardımlar sağlanmaktadır.

Bu kapsamda verilen engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve yaşlı aylığı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre güncellenmektedir.

2025 yılının ikinci yarısı için geçerli olan yeni düzenlemeye göre, engelli aylığı tutarları engel oranına göre farklılık göstermektedir. Engel oranı %40 ile %69 arasında olan vatandaşlara aylık 4.302,98 TL, engel oranı %70 ve üzerinde olan vatandaşlara ise 6.454,48 TL ödeme yapılmaktadır.

Engelli yakını aylığı da benzer şekilde belirlenmiştir. 18 yaş altı olup en az %40 oranında engelli olan bireyin yakınına, gerekli gelir şartlarının sağlanması hâlinde aylık 4.302,98 TL ödeme yapılmaktadır.

Yaşlı aylığı ise 65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan ve kendisi ile eşinin gelir durumu asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara bağlanmaktadır. 2025 yılının ikinci yarısı için yaşlı aylığı tutarı 5.315 TL olarak belirlenmiştir.

Tüm bu ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılmakta olup, başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını hatırlattı.

Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”