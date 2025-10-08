Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 10 Temmuz 2025 tarihli kararıyla hayata geçirilen bu uygulama, kart borcu olan vatandaşlara önemli bir rahatlama fırsatı sunuyor. Yapılandırma kapsamında, kart borçları 48 aya kadar taksitlendirilebilecek ve bu sayede ödemeler daha uzun vadeye yayılacak.

Yapılandırma sürecinde, belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Bu durum, kart kullanıcılarının ödemelerini daha düzenli ve planlı yapabilmelerini sağlıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı kurallar da bulunuyor. Örneğin, yapılandırılan borcun en az yüzde 50’si ödenmeden kart limitlerinde artış yapılamıyor. Bu önlem, kullanıcıların yapılandırma sürecine bağlı kalmalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik ediyor.

Bunun yanında, yeniden yapılandırılan borç tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısım limit ihlali olarak değerlendirilmemek üzere özel bir düzenlemeye tabi tutuluyor. Böylece müşteriler, limit aşımı nedeniyle ekstra yaptırımlarla karşılaşmıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise bu yapılandırma kapsamında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oran, borçların ödenebilirliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Yapılandırma başvuruları, e-Devlet, bankaların şubeleri ve diğer ilgili kanallar üzerinden yapılabiliyor. Kart sahiplerinin bu süreci kaçırmamaları, finansal planlamaları açısından kritik önem taşıyor. Son başvuru tarihine sayılı günler kala, yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenlerin bir an önce başvurularını tamamlamaları tavsiye ediliyor.