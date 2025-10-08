Altın güne yükselişle başladı. Gram altın 5 bin 400 liradan, çeyrek altın 9 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 920 liradan işlem görüyor.

Altının onsu bugün 4 bin 38 doları test ederek rekor kırmasının ardından, dünkü kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 29 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) dair devam eden faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, dolara talebin azalması hali hazırda altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 900 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Verilere göre yatırımcısına en fazla kazandıran araç külçe altın oldu. Külçe altın, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 oranında reel getiri sağladı.