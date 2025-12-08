Antalya'da kasten yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.H.K'nın tanımadığı kişiler tarafından silahla yaralandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen kişilere yönelik Antalya, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda, E.A, S.Ö, D.K, D.Ş, Y.K, S.K. ile T.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve S.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan emniyet, silahlı yaralama ve zanlılara yönelik operasyon görüntülerini paylaştı.