Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölümüyle ilgili kızı ve kızının erkek arkadaşı tutuklandı.

Müjde K, erkek arkadaşı İsmail K. ile birlikte annesi 70 yaşındaki Fatmana K'nin Kızılsaray Mahallesi 79. Sokak'taki evine geldiklerini, annesini oturma odasında yerde hareketsiz yatar halde bulduklarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve 112 acil sağlık ekipleri, Fatmana K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibi tarafından yapılan ilk incelemede, baş bölgesinde darbeye bağlı kırık tespit edilen yaşlı kadının ölümü şüpheli bulunarak, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatmana K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polise verdiği ilk ifadesinde annesini en son birkaç gün önce ziyaret ettiğini belirten Müjde K, eve geldiklerinde zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini yerde bulduklarını söyledi.

Apartman girişi ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, apartmana giriş ve çıkış yapan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Müjde K. ile erkek arkadaşı İsmail K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müjde K. ile İsmail K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.