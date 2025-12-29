Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu belediyecilik anlayışıyla Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve projelerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Pusula Maraş’ın doğa ve keşif topluluğu, gençlerin dijital ve sosyal hayatta karşılaşabileceği risklere dikkat çekmek amacıyla özel bir farkındalık programına ev sahipliği yaptı.

Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde bulunan Mehmet Arıkan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen “Bilinçli Gençlik Buluşması”, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda; Siberay, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilay ekipleri tarafından gençlere yönelik bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Seminerde siber suçlar, sosyal medya kullanımı, dijital dolandırıcılık yöntemleri, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Uzman ekipler tarafından yapılan sunumlarda özellikle son dönemde artış gösteren dijital dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi.

Kaynağı bilinmeyen linkler, sahte mesajlar, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri ile sahte dava ve icra dosyaları içerikli mesajlara karşı gençlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bağımlılık türleri ve bu risklere karşı bireysel farkındalığın önemi anlatıldı.