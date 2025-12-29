UNESCO’nun Türkiye’de ilk ve tek “Edebiyat Şehri” Kahramanmaraş, bu kimliğini güçlendiren kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında özellikle çocuklara yönelik etkinliklere ayrı bir önem vererek, miniklerin sanat ve edebiyatla erken yaşta buluşmasını sağlıyor.

Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen özel etkinlikte, çocuk edebiyatının sevilen kalemlerinden Sevde Gözükara, küçük okurlarla buluştu. Gözükara, birbirinden renkli masalları çocuklarla buluşturdu, masalların içine küçük oyunlar, sorular ve hayal kurma egzersizleri ekleyerek miniklerin hem eğlenmesini hem de düşünmesini sağladı.

Kahkahalar ve Hayaller Bir Arada

Etkinlik boyunca çocuklar, masalların içine dahil edilerek kendi fikirlerini ortaya koyma fırsatı buldu. Masalların içine dahil edilen küçük oyunlar, miniklerin hem eğlenmesine hem de hayal gücünü geliştirmesine vesile oldu.

Çocuklar, kendi fikirlerini ortaya koyarak masalları yeniden şekillendirdi. Minikler, masalların içinde oynadıkları oyunlarla hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu. Etkinlik, çocuklara unutulmaz bir hafta yaşattı.

“Çocukların Umut Dünyasına Yeni Kapılar Açtık”

Masalların yalnızca dinlenen hikâyeler olmadığını, aynı zamanda çocukların hayal gücünü besleyen ve onları üretmeye teşvik eden bir yolculuk olduğunu vurgulayan Sevde Gözükara, “Kahramanmaraş’ta somut olmayan miraslarımızı, kadim geleneğimizin anlatıcılığını sürdürmeye çalışıyoruz. Bu hafta da yine çocuklarımızla bir araya geldik ve masallarımızı anlattık. Çocukların umut dünyasına yeni kapılar açtık ve umarım bu masalları unutmazlar gelecek nesillere de aktarabilirler” diye konuştu.