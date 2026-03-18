Gönüllülük ve Dayanışma Aynı Sofrada Buluştu

Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhu, Kahramanmaraş’ta düzenlenen özel bir iftar programıyla bir kez daha hissedildi. Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi’nin katılımıyla gerçekleşen programda, Gönül Elçileri ile geçici koruyucu aileler aynı sofrada buluştu.

İftar programında çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Ünlüer, gönüllülük çalışmalarının toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Deniz Yıldızı Rozetleri Takdim Edildi

Programın en anlamlı anlarından biri ise Gönül Elçilerine verilen “deniz yıldızı rozetleri” oldu.

Deniz yıldızı sembolüyle her çocuğun hayatına dokunmanın değeri ve gönüllülüğün toplumsal gücü bir kez daha ortaya kondu.

Kahramanmaraş’ta Sosyal Dayanışma Güçleniyor

Gerçekleştirilen bu buluşma, Kahramanmaraş’ta sosyal sorumluluk ve dayanışma kültürünün her geçen gün daha da güçlendiğini gösterdi.

İftar programına katılan aileler ve gönüllüler, bu tür organizasyonların hem moral hem de motivasyon açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.