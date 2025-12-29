Altaylı, söz konusu yayın nedeniyle tutuklanmış ve hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası hükmü verilmişti.

Mahkemeden Tahliye Kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada, Altaylı’nın tutukluluk süresi, yargılama süreci ve dosya kapsamı değerlendirilerek tahliyesine karar verildi. Altaylı, 22 Haziran tarihinde re’sen başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Gerekçeli Karar Açıklandı

Mahkemenin gerekçeli kararında, Altaylı’nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın suikasta uğrayabileceği veya öldürülebileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtildi. Kararda, söz konusu söylemlerin tehdit niteliği taşıdığı değerlendirmesi yapıldı.

“Tehdit Kastı Oluştu” Vurgusu

Gerekçede, video içeriğinin uluslararası bir platform olan YouTube üzerinden herkese açık şekilde yayımlandığı, kanalın 1 milyonun üzerinde aboneye sahip olduğu ve içeriğin yüz binlerce kez izlendiği ifade edildi. Bu unsurlar dikkate alınarak, sanığın tehdit söylemini iletme kastının oluştuğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Yargı Süreci Yakından İzleniyor

Fatih Altaylı hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, dosyaya ilişkin hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Karar, ifade özgürlüğü ve suç unsuru tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.