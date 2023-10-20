Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail tarafından başlatılan operasyonlarda binlerce masum kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de yaşananlara futbol dünyası da sessiz kalmazken, birçok kulüp İsrail'in Gazze'ye karşı saldırılarını kınadı.

Türkiye Futbol Federasyonu ise bölgede hayatını kaybeden masumlar için müsabakalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve siyah kol bandı takılacağını duyurdu.

Saygı duruşunda bulunmak istemediler

Süreç devam ederken Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı iki İsrailli futbolcu Ramzi Safuri ve Sagiv Jehezkel, ligin 9'uncu haftasında oynanacak maça çıkmak istemedi.

Kulüple görüşen iki futbolcu da müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunmak istemediklerini iletirken, yaşanan zorlu süreç nedeniyle maçta yer almak istemediklerini bildirdi.