Aeroflot'a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

AirportHaber'in aktardığına göre; Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin sınırları içerisinde yer alan Tataristan'ın başkenti Kazan'dan havalanan Aeroflot uçağına bomba ihaberi yapıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Antalya Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

UÇUŞ TRAFİĞİNDE AKSAMA

Emniyet güçlerinin arama yaptığı uçakta herhangi bir şey bulunmazken, arama nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.