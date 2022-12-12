Bakan Soylu, dün geceden itibaren tüm ekiplerin büyük bir gayret gösterdiğini ve hasarın büyük olduğunu söyledi.

"497 araç, 100 konut ve 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu"

Yağışın yükseklerde 300-350 kilograma kadar ulaştığını belirten Soylu şunları söyledi:

"Hem seralar etkilendi hem de aynı zamanda esnaf ve yerleşim yerleri etkilendi. Ciddi sera hazarı var. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, 100 konut, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. 50-55 bin dönümlük seralardan 12 bin 500 dönümünde zarar olduğu öğrenil

"Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla desteğini sürdürecek"

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek olduğunu belirten Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Şükredeceğimiz tek şey var. Bir can kaybı olmaması. Bir kişi kalp krizinden yaşamını yitirdi. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün afetlerde talimatıdır. Vatandaşımızın işini devam ettirecek bir anlayış ortaya koyana kadar yardımcı olacağız. Bu halin ortadan kaldırılması için elden ne geliyorsa yapılacaktır. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla desteğini sürdürecek. Bu yaraları birlikte saracağız. "

di. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor."