Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulan ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, büyük bir ilgiyle karşılandı. Atatürk Parkı'nda devam eden fuar, şehrin kültürel ve ticari zenginliklerini sergilemeye devam ediyor.

Fuar alanında en çok dikkat çeken stantlardan biri ise açılan antika standı oldu. Tarihi değeri yüksek eserlerin sergilendiği bu stant, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Antika severler, fuarın nostaljik atmosferinde geçmişe bir yolculuk yaparken, sergilenen objelerin hikayelerini dinleme fırsatı buldular.