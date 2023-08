Araç sahibi vatandaşların belirli periyotlarla yapmak zorunda olduğu araç muayeneleri hakkında yeni bir bilgi paylaşıldı.

Devletin yetkilendirdiği kurumlarda yapılan araç muayeneleri arabaların camından tekerine kadar pek çok yerinin elden geçmesi ile gerçekleştiriliyordu.

Yapılan son duyuruya göre ise artık tekerlerde bazı hususların kontrolden geçmeyeceği aktarıldı.

KARAR gazetesinde yer alan habere göre, TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre artık araçlarda bazı teker detaylarına bakılmayacağına dikkat çekildi.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde:

Seyir esnasında bir lastiğin patlaması aracın kontrolünü neredeyse imkansız hale getirir, kaza yapılmasına sebep olur. Araç muayenesinde lastik yüzeylerinde oluşabilecek hasarlar ya da lastiğe batan yabancı maddeler gözle ve elle mutlaka kontrol edilmektedir. Böylece lastiklerde oluşan ve fark edilemeyen (özellikte lastiklerin aracın iç kısmına bakan yüzeylerinde oluşan ve araç kullanıcısı tarafından görülemeyen) hasarlar muayene sırasında tespit edilmektedir.

Aksi bir durum tespit edildiğinde, aracınızın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanır. Araçta aynı aks üzerinde aynı ebatta lastik bulunması gerekir. Muayene esnasında aksi bir durum tespit edildiğinde “Aynı Aks Üzerinde Farklı Ebatta Lastik Kullanılmış” kusuru belirtilir. Lastik üreticileri, aynı ebatta fakat farklı desende (farklı firmaların imal ettiği) lastiklerin aynı aks üzerinde kullanılmasının dahi lastik kullanım verimliliğini olumsuz etkilediğini belirtmektedirler.



KUSURLAR TABLOSU

Dönüş Yönü (Rotation) asimetrik lastiklerde kullanılır. Bu lastikler araca gösterilen yönde takılması gereken desene sahip lastiklerdir. Genellikle ok şeklindeki işaretle lastiklerin dönmesi gereken yön gösterilir. Araca takılma yönü inside (iç) ve outside (dış) şeklinde de gösterilmiş lastikler bulunmaktadır. Outside işaretlemesi aracın dış kısmında, inside işaretlemesi ise aracın iç kısmında yer almalıdır.



Aksi bir durum tespit edildiğinde, aracınızın muayenesi kusurlu olarak sonuçlanır. Yük indeksi bir lastiğin hız sembolü ile gösterilen en yüksek hızda taşıyabileceği azami yükü gösterir. Hız sembolü de bir lastiğin yük indeksi ile belirtilen azami yükte yapabileceği hızı ifade eder.

ARTIK BAKILMAYACAK

TÜVTÜRK tarafından yapılan resmi açıklama ile bundan sonra araç muayenesi yapılırken yaz - kış lastiği kontrolü yapılmayacağı ilan edildi. Periyodik muayene esnasında TÜVTÜRK tarafından lastik diş derinliği en az 1,6 mm ölçüsü kabul edilirken Yola Elverişlilik Muayenesinde alt sınır 2 mm olarak belirlendi.