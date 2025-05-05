Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.

Otogaz grubuna yeni bir indirim geliyor. Bu gece pompaya yansıyacak ve milyonlarca aracı etkileyecek indirime göre LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruşluk düşüş yaşanacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.