Kenan Yıldız'dan Hat-Trick!

Serie A temsilcisi Juventus, grubunun ikinci maçında Fas ekibi Wydad ile karşılaştı. Torino ekibi, sahadan 4-1'lik net galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Kenan Yıldız, attığı 3 golle hat-trick yaptı ve maçın en değerli oyuncusu seçildi. Genç yıldızın performansı, İtalyan basınında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Arda Güler'den Kritik Gol

Real Madrid ise grubun ikinci maçında Meksika temsilcisi Pachuca ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin hemen başında 10 kişi kalan İspanyol devi, eksik kalmasına rağmen ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Takımın ikinci golünü milli yıldızımız Arda Güler kaydetti. Hızlı gelişen Real Madrid atağında ceza sahasında topla buluşan Arda, sağ ayağıyla yaptığı klas vuruşla topu filelere gönderdi.

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FIFA'dan Türk Yıldızlara Övgü

Gösterdikleri performans dünya basınında geniş yankı bulurken, turnuvanın resmi sosyal medya hesabı da Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı unutmadı. Yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin 20 yaşındaki yıldızları FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahneyi ele geçiriyor." ifadelerine yer verildi.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, Türk futbolseverleri de gururlandırdı.

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