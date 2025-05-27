2004 yılında atv ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Pınar Aydın kısa sürede şöhretin zirvesine tırmanmıştı. Pınar Aydın daha sonra ise 2006 yılında yayınlanmaya başlanan Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da Pınar karakterine hayat verdi. Peki Pınar Aydın şu anda nerede, ne yapıyor?

Pınar Aydın, 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi ve ani bir kararla oyunculuğu bıraktı. İstanbul'u da terk eden Pınar Aydın Giresun'a yerleşti.

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri, kıvırcık saçlı güzel Pınar Aydın, şimdi gözlerden uzakta, iki oğlu ve eşiyle huzurlu bir hayat sürdürüyor.

Giresun'da eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşayan Pınar Aydın'ın son hali de merak ediliyor. Pınar Aydın sosyal medya hesabından son halini paylaşınca beğeni aldı.



Sevenleri ise zaman zaman oyuncuya "Artık ekrana dönün" yorumlarında bulunuyor.