Kocaeli'de arkadaşlar arası şakalaşma felaketle sonuçlandı.

Darıca ilçesinde oturan 18 yaşındaki Furkan Ö., arkadaşı Volkan D.'yi (19) kahvaltıya davet etti.

Furkan Ö. evde bulunan pompalı tüfekle, arkadaşına şaka yaparken silah ateş aldı.

Şakalaşırken arkadaşını göğsünden vurdu

Göğsünden yaralanan Volkan D. için hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü.

Gözaltına alındı

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken Furkan Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.