Hukukçu İnşaat Mühendisi Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ile Ekonomi Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in Sunduğu programda orta hasarlı binaların durumu konuşuldu .

Ekonomi Gazetesi Temsilcisi Ali Eskalen programda yaptığı konuşmada "Şehirde bir şeyler Toz Pembe Gösterilmeye çalışılıyor Şehir 'TOZ', pembe değil.

Burdan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum geçmişte Kahramanmaraş'ta yaptığı bir mitingde 'Sizin Bakanınız Benim Demişti' bizde sayın Cumhurbaşkanımıza diyoruz ki bizi sahipsiz bırakmayın şuanda biz sahipsiziz"

Artı Eksi Programı her salı 20.15'te canlı yayınla Aksu TV de Ekranlarınıza geliyor.

