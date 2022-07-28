Konya'da yaşayan İnan ailesi, 2 yaşındaki kızları Asel'in beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine çocuklarının organlarını bağışladı.

Yapılan tetkikler sonrası naklin uygun görülmesi üzerine minik Asel'in bir böbreği, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde tedavisi süren Ali Gair'e nakledildi. Asel'in diğer böbreği ise Isparta'da ailesiyle yaşayan polikistik böbrek hastası 8 yaşındaki Ecrin Zeynep Karadaş'a can oldu.

Asel İnal’ın kalbi ise İzmir’de kendisi gibi 2 yaşında olan adaşı Asel Lina Adıyama’a nakledildi.

Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp yetmezliği hastalığı gelişti. Durumu kötüleşen çocuk, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.

Organları bağışlanan Asel'İn kalbi, Konya Selçuk Üniversitesi'nden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İzmir'e götürülerek, Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

Kalp nakline üç gün kala Asel'in durumu kötüye gitti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, şunları söyledi:

"Konya'da donör bulunduğuna dair haber aldık. Nakilin gerçekleşmesine üç gün kala Asel'in sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbrek organlarında kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozulmuş halde olan hastaya tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik."

1 yıl sonra şans yüzümüze güldü

Asel'in İnan'ın hayata bağladığı diğer çocuk ise Ali Gair... Annesi Belgem Gair, bağışçı olmak için tüm ailenin bağış sırasına girdiğini, ancak farklı nedenlerle böbrek bulunamadığını söyledi. 1 yıl sonra şansın yüzlerine güldüğünü ifade eden Belgem Gair, haber gelince çok sevindiklerini, şansın yüzlerine güldüğünü söyleyerek, "Hazırlıklar sonunda böbrek nakli gerçekleşti. Bağış yapan aileye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

8 yıl diyalize girdi, böbrek bekledi

Küçük Asel'in diğer böbreği ise Ecrin Zeynep Karadaş'a verildi. Anne Fadime Karadaş, "Biz Isparta'da yaşıyoruz. Ecrin polikistik böbreği nedeniyle 8 yıldır diyalize giriyordu. Haber verilmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne geldik. İşlemler yapıldı ve hiç sorun yaşamadan böbrek nakli gerçekleştirildi. Bağış yapan aileye minnet borcumuzu nasıl öderiz bilemiyorum" dedi.

6 ayda 148 nakil

Her iki çocuğun durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı şöyle konuştu:

"Bağışçı aileye teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bağış iki yavrumuza yaşam kaynağı oldu. Hastalarımızın sağlık durumu çok iyi. Taburcu olduktan sonra da periyodik kontrolleri sürecek. Merkezimizde yılın ilk 6 ayında 115 böbrek, 32 karaciğer, 1 kalp nakli gerçekleştirildi. Böbrek nakillerinin 19'u pediatrik. Tüm hastalarımıza şifa diliyoruz."