İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısında ekonomik verileri ve yeni yılın enflasyon beklentilerini masaya yatıracak.

Görüşmeler öncesi taraflar açıklamalarını netleştirirken, bu yılki pazarlığın geçmiş yıllara göre daha hareketli geçmesi bekleniyor. İşçi temsilcileri, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek ücrette güçlü bir refah payı talep ediyor. İşveren cephesinde ise maliyet baskıları ve üretimde sürdürülebilirlik vurgusu ön plana çıkıyor.

Yeni asgari ücret belirlenirken TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri, Orta Vadeli Program’daki hedefler ve ekonomik büyüme rakamları belirleyici olacak. Ayrıca hükümetin ücretliler için ek vergi düzenlemeleri üzerinde çalıştığı, özellikle düşük gelirli vatandaşları koruyacak adımların değerlendirildiği kulislerde konuşuluyor.

Toplantı takviminin netleşmesiyle birlikte komisyonun aralık ayı içinde en az üç kez bir araya gelmesi öngörülüyor. 2025 yılı için Aralık'ın son haftasında açıklanan asgari ücretin ay sonundan önce açıklanması hedefleniyor. Milyonlarca çalışan ise “2026 asgari ücreti ne kadar olacak?” sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

Yeni yıl öncesi belirlenecek rakam, yalnızca çalışanları değil; kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primleri ve sosyal destek ödemeleri gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek.