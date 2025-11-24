İmralı Adası’nda önemli bir görüşme trafiği başlıyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda oluşturulan Meclis heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere bugün İmralı’ya hareket edecek.

Komisyonda üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınan kararın ardından heyetin, İstanbul’dan helikopterle adaya geçeceği öğrenildi. Meclis heyeti; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşuyor.

CHP ile Yeni Yol Grubu ise komisyona üye vermeyeceklerini açıklayarak sürece katılmadı.

Heyetin İmralı’ya gidişi için dün Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuru kabul edildi. Ziyaretin güvenlik, lojistik ve tüm teknik süreçleri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordine edilecek. Edinilen bilgilere göre görüşme sırasında oturma düzeninden iletişim kurallarına kadar tüm detaylar MİT tarafından titizlikle planlandı.

Günün en kritik gündem maddelerinden biri olan ziyaretin sonuçlarına ilişkin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.