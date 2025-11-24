Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında sık sık değişikliğe neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda hem motorine hem de benzine gelen art arda zamların ardından bu kez sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorine büyük bir indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşecek. Böylece son dönemde peş peşe gelen zamların bir kısmı geri alınmış olacak.

Motorine 25 Ekim’de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım’da 2 lira 7 kuruş zam gelmiş; 15 Kasım’da benzin 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım’da ise 1 lira 84 kuruş artmıştı.

24 Kasım itibarıyla sürücüler, akaryakıt istasyonlarına hem yeni fiyatları hem de indirimli motorin tarifesini soruyor. İndirimin pompaya gece yarısı yansıması bekleniyor.