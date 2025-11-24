İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla sahipsiz hayvanlara yönelik uygulanacak yeni adımları içeren bir yazıyı belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili tüm kamu kurumlarına gönderdi.

Yazıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğu vurgulandı.

Doğal Yaşam Alanları ve Bakımevleri İçin Süreç Hızlanacak

5 Kasım 2025’te yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması için alan tahsis edildiği belirtildi. Bu tesislerin projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin gecikmeden tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Toplama, Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Hızlandırılacak

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılması, köpeklerin uygun alanlara mevzuata uygun şekilde nakledilmesi istendi.

“Kontrolsüz Beslemeye Müsaade Edilmemeli” Uyarısı

Valiliğin yazısında en dikkat çeken uyarılardan biri ise “kontrolsüz besleme” kararı oldu. Sağlık kuruluşları, okul çevreleri, havalimanları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklerin rastgele beslenmesine kesinlikle izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Bu önlemin; haşere–kemirgen artışını engellemek, çevre kirliliğini azaltmak, ekolojik dengeyi korumak ve halk sağlığı risklerini en aza indirmek amacıyla alındığı ifade edildi.

Sorumluluğunu Yerine Getirmeyen Belediyeler Sorumlu

Yazıda, sahipsiz hayvan kaynaklı can veya mal kayıplarında gerekli görevleri yerine getirmeyen belediyelerin sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Yeni düzenlemeler İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer ilgili kuruluşlara gönderildi; bilgi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da iletildi.