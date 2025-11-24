TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında bahis skandalına karışan futbolcu ve hakemlere ilişkin detayları paylaştı. Hacıosmanoğlu "Şu ana kadar soruşturmada aklanan kimse yok." dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu "Futbolda deprem var. Bu işten bazı kulüpler zarar görecek. Veriler bize devletten geliyor. 1-2 sene sıkıntı çekeriz ama yarınlar güzel olacak. İnsanlar, kendilerine dokunulmaya başlandığı için işi sulandırmaya, farklı farklı yerlere çekmeye başladı.

Biz hakemlerden başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek, teknik direktör, tercüman, temsilciler, gözlemcilere ilişkin veriler geliyor. Bu incelemeden sonra kendimizi temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini de temizler." dedi.